نادي ضباط الأمن العام يقيم احتفالا بمناسبة عيد الفطر المبارك لأبناء أعضاء النادي المنامة في 19 يونيو/ بنا / تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية باستمرارية إقامة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية و الترفيهية لأعضاء نادي ضباط الأمن العام خلال عطلة عيد الفطر السعيد، فقد نظمت إدارة النادي فعالية العيد والتي حظيت بمشاركة متميزة من أعضاء النادي وعوائلهم وضيوفهم الكرام .



حيث اشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات والفعاليات المتنوعة والترفيهية للأطفال بمشاركة فرقة إسماعيل دواس للفنون الشعبية، كما قامت إدارة النادي بتوزيع الهدايا على الأطفال كعيدية لهم .



الجدير بالذكر أن إدارة النادي تحرص على تنويع فعاليات الاحتفال لإدخال البهجة والسرور في قلوب أبناء منتسبي الوزارة وإفساح المجال لهم للتعبير عن فرحتهم بعيد الفطر المبارك .



ح ب/ع ذ



بنا 1352 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/19 - 08 : 05 PM