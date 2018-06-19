عذاري وأم الشعوم تفتح ابوابها غدا الخميس لهواة السباحة المنامة في 19 يونيو / بنا / أعلنت أمانة العاصمة افتتاح المسابح في عين عذاري وعين ام الشعوم امام الزوار والمرتادين ابتداء من يوم الخميس 21 من يونيو من العام الجاري.

وقال مدير عام امانة العاصمة المهندس الشيخ محمد بن احمد آل خليفة ان الامانة تضع في اولوياتها ضمن خططها السنوية، تطوير عين عذاري وعين أم الشعوم، لما لهما من مكانة تاريخية خاصة في ذاكرة البحرين، ولإرتباطهما ارتباطا وثيقا بحضارة وثقافة البحرين، بالإضافة الى انهما يشكلان محطة جذب ترفيهية للعديد من الشباب والعائلات.



وبين مدير عام العاصمة ان العيون تخضع لعملية صيانة شاملة بشكل دوري وفق احدث المواصفات، الى جانب توفير معايير الأمن والسلامة حيث سيتواجد في المواقع رجال أمن ومسعفين مجهزين بكامل معدات الانقاذ والاسعافات الاولية طوال فترات الافتتاح.



واوضح بأن العيون ستستقبل حوالي 300 زائر من هواة السباحة في الفترة الواحدة 200 منهم في عذاري و100 في ام الشعوم طوال ايام الاسبوع ماعدا الاثنين، وستمتد الفترة الاولى من الساعة التاسعة الى 12 صباحا والفترة الثانية ستكون من الساعة الثالثة الى السادسة مساء ، وسيتم تخصيص يومي الثلاثاء والجمعة للعائلات فقط.



وأهابت أمانة العاصمة بالزوار والمرتادين المحافظة على مرافق المنتزه والالتزام بتعليمات رجال الامن والتعاون مع المسعفين من اجل المحافظة على سلامة الجميع، بالاضافة الى اتباع الارشادات العامة للمحافظة على نظافة العيون، علماً بانه لن يسمح بدخول الاطفال دون سن الـ14 عاما الى المسبح دون اولياء الامور.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1140 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/19 - 51 : 02 PM