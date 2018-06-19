السعودية تؤكد استمرار جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

جنيف في 19 يونيو / بنا / أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستستمر في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات الدولية.



وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الانسان، إن المناداة بعالمية حقوق الانسان لا يعنى مطلقا فرض قيم وثقافات تتعارض مع الهوية والثقافة والقيم العربية الإسلامية ، مؤكدا وقوف بلاده مع العديد من الدول ضد محاولات تطبيق معايير مزدوجة لحقوق الانسان.



وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية حالياً لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أوضح الواصل، أن هذا القرار جاء من الحكومة اليمنية نتيجة نفاد كل الجهود السياسية مع هذه الميليشيا، واستمرارها في تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، ومواصلتها نهب الشحن الإغاثية التي تصل لميناء الحديدة ، مشيراً إلى أن سبب تأخير هذه العمليات يرجع للجانب الإنساني والحرص على إعطاء فرصة لميليشيا الحوثية للانسحاب سلمياً لتجنب الخسائر الإنسانية والمدنية، وبين أن تحالف دعم الشرعية قد أعلن عن حملة إغاثية وإنسانية لمدينة الحديدة وما جاورها لمواكبة العمليات العسكرية.



ولفت إلى ما جاء في بيان المفوض السامي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بمزيد من الضغوط على قوى الاحتلال للسماح لآليات حقوق الإنسان للقيام بمهامها، خصوصاً في ظل استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.



ع ع



بنا 1106 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/19 - 11 : 02 PM