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مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الاغاثية في محافظة الحديدة
2018/06/19 - 33 : 01 PM

الحديدة في 19 يونيو/ بنا / يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية من المواد الأساسية على الأسر المحتاجة في مخيم النازحين من بني جحبر وبيت العالم والطفية في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة.

ويستفيد من هذه المساعدات 420 فردا، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية ، كما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة السعودية لليمن والتي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا .


خ.س

بنا 1029 جمت 19/06/2018


عدد القراءات : 2         اخر تحديث : 2018/06/19 - 33 : 01 PM
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