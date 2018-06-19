ريك مشار يلتقي غدا سلفا كير في أديس أبابا في محاولة لتقليص الخلافات

أديس أبابا في 19 يونيو/ بنا / قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن رئيس جنوب السودان سلفا كير سيلتقي مع نائبه السابق وزعيم المتمردين بجنوب السودان ريك مشار في أديس أبابا هذا الأسبوع في إطار محادثات بشأن إنهاء الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013.



وقالت الوزارة في بيان "يعقد الاجتماع بشأن جنوب السودان تحت رعاية رئيس الوزراء أبي أحمد بهدف تقليص الخلافات بين الرئيس سلفا كير وريك مشار".



وأضاف البيان أن من المتوقع وصول مشار إلى العاصمة الإثيوبية غدا الأربعاء قادما من جنوب أفريقيا.





خ.س



بنا 1021 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/06/19 - 27 : 01 PM