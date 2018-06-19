قوات الاحتلال تنشئ معسكرا للجيش ومستوطنون يجرفون اراضي في الخليل

الخليل في 19 يونيو/ بنا / شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بإنشاء معسكر للجيش في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.





وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية نقلا عن ناشط ضد الاستيطان أن قوات الاحتلال اصطحبت بناقلاتها المجرورة جدرانا إسمنتية وشرعت بإنشاء معسكر للجيش في أرض تعود ملكيتها لعائلة فلسطينية ، في واد الحصين، قرب ما تسمى مستوطنة "كريات اربع" الجاثمة عنوة على اراضي الفلسطينيين.



كما شرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بتجريف عشرات الدونمات من الأراضي القريبة من مستوطنة "ماعون" المحاذية لقرية التوانة شرق بلدة يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، إن مستوطني "ماعون" اصطحبوا آلياتهم الثقيلة وشرعوا بحماية من قوات الاحتلال، بتجريف عشرات الدونمات.



وأضاف أن حملة مسعورة تقوم بها قوات الاحتلال ومستوطنوها منذ عدة أشهر، بهدف توسيع عدة مستوطنات على حساب أراضي الفلسطينيين شرق يطا.



خ.س



بنا 1015 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/19 - 18 : 01 PM