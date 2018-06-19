الجيش اليمني يسيطر على أجزاء واسعة من مطار الحديدة

الحديدة في 19 يونيو/ بنا / اعلن الجيش اليمني سيطرته على مدرج مطار الحديدة وأجزاء واسعة من المطار بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية اسفرت عن مصرع وجرح العشرات منهم.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) ان الوية العمالقة في قوات الجيش الوطني يحاصرون الميليشيا الحوثية الانقلابية في الجهة الشمالية للمطار.

كما اضاف المصدر ان الوية العمالقة تمكنت من السيطرة على منطقة المنظر في الحديدة.





خ.س



بنا 1000 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/06/19 - 09 : 01 PM