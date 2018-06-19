سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية من الأمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر المنامة في 19 يونيو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رسالة شكر وتقدير من السيد زكريا إبراهيم الكاظم الأمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر وذلك بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي (السكلر) اكد فيها ان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على قمة القادة المؤثرين في العالم العربي والإسلامي ولدى الكثير من الدول العالمية، وذلك في طور عمل سموه الدؤوب والمؤثر في قيادة مؤسسات الدولة نحو التنمية الحضرية والتنمية المستدامة ورفع اسم البحرين في مصاف الدول العالمية في التطور العلمي، منوها باسهامات سموه وبشكل ملحوظ في تطور الخدمات الصحية المقدمة لجميع متلقي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وبالأخص لمرضى أمراض الدم الوراثية كافة، مما أسهم في إنحسار أمراض الدم الوراثية في البحرين عبر التشريعات والقوانين والوعي المجتمعي.

وفيما يلي نص الرسالة:

صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء الموقر

يطيب لي أن أرفع لمقامكم السامي عظيم الشكر والإمتنان لما تولونه من إهتمام متواصل لأبنائكم مرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) في البحرين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي (السكلر) الذي حددته منظمة الصحة العالمية المصادف التاسع عشر من يونيو من كل عام.



صاحب السمو...

لا يخفى على أحد وجود سموكم على قمة القادة المؤثرين في العالم العربي والإسلامي ولدى الكثير من الدول العالمية، وذلك في طور عملكم الدؤوب من موقعكم المؤثر في قيادة مؤسسات الدولة نحو التنمية الحضرية والتنمية المستدامة ورفع اسم البحرين في مصاف الدول العالمية في التطور العلمي، الذي ساهم سموكم فيه وبشكل ملحوظ في تطور الخدمات الصحية المقدمة لجميع متلقي الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وأخص بالذكر مرضى أمراض الدم الوراثية كافة، هذا الإهتمام بشتى مجالات تواجد المرضى أسهم في إنحسار أمراض الدم الوراثية في البحرين عبر التشريعات والقوانين والوعي المجتمعي الذي ساند سموكم في إنجاح هذه الخطوات. كما وان تبني سموكم حملات التبرع بالدم الطوعي في مختلف محافظات البحرين، أثمر بمخزون دم عالي في الكمية والجودة.



صاحب السمو...

المتطلع لإنجازاتكم في الملف الصحي، والتي خصصت بها مرضى (السكلر)، نستذكر منها في يومهم العالمي أهم ما لمسه منكم أبنائكم خلال الفترة الماضية من توفير أحدث الأجهزة المساندة في تحسين جودة حياة المريض كأجهزة إستبدال الدم بمركز أمراض الدم الوراثية، والتي كان لها طيب الأثر في تحسين جودة حياة المرضى.

كما وان عظيم اعتزازكم بالكوادر الوطنية ورهانكم على نجاح التجربة البحرينية كانت نتاج إستثمار استراتيجي في التدريب والتعليم المستمر والعالي المتخصص لتأهيل الطواقم الطبية والتمريض وجميع انواع الفنيين وصيادلة وغيرها الا دليل قاطع على ما يملكه سموكم من رؤى سديدة وبصيرة متوقدة في رفعة هذا البلد وشعبه، بل ذهب سموكم الى دعم جميع الابحاث الطبية والعلمية مساهما في تطوير النظم الصحية المحلية والعالمية وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة بل شاركت البحرين في تطوير كثير من العلاجات الدوائية الحديثة ايمانا بدورنا الإنساني والعلمي وما إقامة المؤتمرات العلمية والورش التدريبية المتواصلة لخير دليل على التطور الايجابي في الممارسات الطبية المقدمة لمرضى السكلر، ولم يدخر سموكم اية فرصة في حث المؤسسات الصحفية والاعلامية لدعم هذه الجهود والتعبير عنها وتبني قصص نجاح مرضى السكلر واسهاماتهم في المجتمع والتركيز على موطن القوة لديهم، مؤكدا سموكم في الوقت ذاته على اهمية شراكة الاعلام في تنوير المجتمع ومسؤوليته في محاربة الامراض الوراثية.



لقد حضي مرضى السكلر بعناية كريمة من لدن سموكم واستقبالهم بمجلسكم العامر والسؤال عن احوالهم بشكل دائم وقد ادرج سموكم مرض السكلر في برنامج عمل الحكومة الموقرة لـ ٢٠١٤ /٢٠١٨ دافعا بجميع الوزارات المعنية بتبني هذا البرنامج المتميز والذي استجابت له كثير من وزارات الدولة مشكورة كوزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والتي تميزت في التأكيد على استمرار رفع المستوى التعليمي للمرضى وتذليل كل العقبات الدراسية.



صاحب السمو...

يتطلع أبناؤكم وبناتكم لمزيد من التشريعات والقوانين التي ستهتم بتمكينهم من العمل والاستمرار فيه لتضمن لهم ولأسرهم الكفاف والعيش الكريم في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد المفدى.



ختاماً... إن كل ما جاء من خطوات مباركة واستراتيجيات مسددة يملأها الإيمان والمحبة لأبنائكم وشعبكم الكريم جدير بالتقدير والاحترام، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن نتمنى بأن يمد الله سموكم بالعون والسداد وطول البقاء وأن يجعلكم ظلا وعزا وذخرا للبحرين وأهلها، إنه سميعٌ مجيب.





م.ا.ب/خ.س



بنا 0958 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/19 - 04 : 03 PM