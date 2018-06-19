مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يلتقي بوفد من مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن نيويورك في 19 يونيو / بنا / التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، بمقر وفد المملكة في نيويورك، بوفد من مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.



وتم خلال اللقاء كما نقلت وكالة الانباء السعودية عرض آخر مستجدات خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والجهود المبذولة والمستمرة عبر البرامج الإغاثية والإنسانية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.



خ.س



بنا 0613 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/19 - 47 : 09 AM