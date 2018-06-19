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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة اليوم لمناقشة القضية الفلسطينية
2018/06/19 - 47 : 09 AM
نيويورك في 19 يونيو/ بنا / يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية، حيث يستمع الاعضاء الى احاطة من المنسق الخاص لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف.

وسيطلع ملادينوف أعضاء المجلس على آخر التطورات وسيتبع النقاش، جلسة مشاورات مغلقة حول نفس الموضوع.
وسيقدم منسق عملية السلام إلى المجلس التقرير الربعي السادس عن تنفيذ القرار رقم 2334، بشأن وضع حد لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


و.ش

بنا 0606 جمت 19/06/2018


عدد القراءات : 16         اخر تحديث : 2018/06/19 - 47 : 09 AM
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