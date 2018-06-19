خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي .. العاهل الأردني: مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي عمان في 19 يونيو/ بنا / أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا الى حل الدولتين، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، الامر الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



وشدد جلالته خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمان ليلة امس بحسب ما اوردت وكالة الانباء الاردنية على أن مكانة القدس كبيرة عند المسلمين والمسيحيين كما هي بالنسبة لليهود، وهي مفتاح السلام في المنطقة، مؤكدا أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين، كون القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.



كما أكد جلالته أن الأردن، مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وتم خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الثنائية من ضمنها مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت)، والذي ستنعكس آثاره الايجابية على الأردن والضفة الغربية وإسرائيل.



كما تم الاتفاق على دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي الى تعزيز حركة التبادل التجاري "الصادرات والواردات" والاستثماري بين السوقين الأردني والفلسطيني.





و.ش



بنا 0559 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/19 - 46 : 09 AM