الحكومة الامريكية تفصل 2342 طفلا عن آبائهم دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة واشنطن في 19 يونيو/ بنا / قالت الحكومة الامريكية أنها فصلت أكثر من 2300 طفل عن آبائهم بعدما دخلوا الى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.

واكدت وزارة الأمن الداخلي انه تم فصل 2342 قاصرا عن اهاليهم او اقاربهم البالغين، اي ما معدله اكثر من 66 قاصرا في اليوم خلال الفترة بين 5 مايو و9 يونيو الجاري.





وكانت زوجة الرئيس الامريكي ميلانيا ترامب، انتقدت "فصل أبناء مهاجرين غير شرعيين عن آبائهم"، وقالت "إنها تريد أن ترى إدارة أميركية تحكم بالقلب".

وأوردت المتحدثة باسم السيدة الأولى، ستيفاني غريشام، في بيان، أن ميلانيا تمقت رؤية أطفال أبعدوا عن آبائهم، كما أعربت عن أملها في أن يحصل توافق حول إصلاح سياسات الهجرة بشكل ناجح، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأضافت أن "ميلانيا تؤمن بالحاجة إلى دولة تتبع القانون، لكنها تؤكد أيضا على ضرورة الحكم بالقلب".

وبموجب سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، تقتاد السلطات الأميركية من يدخلون البلاد بشكل غير قانوني إلى السجون في انتظار المحاكمة بينما يجري أخذ الأطفال الصغار إلى أماكن استقبال أخرى.





و.ش



بنا 0541 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/19 - 45 : 09 AM