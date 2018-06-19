الرئيس الكوري الشمالي يقوم بزيارة الى الصين اليوم بكين في 19 يونيو/ بنا / ذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" ان الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيقوم اليوم الثلاثاء بزيارة الى الصين.

وقالت الوكالة "يقوم رئيس حزب العمال الكوري ورئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بزيارة الصين خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجاري.





ومن المتوقع أن يُطلع كيم الرئيس الصيني شي جين بينج على نتائج القمة التاريخية التي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في سنغافورة.



وهذه هي ثالث زيارة يقوم بها كيم إلى الصين، بعد اجتماعه مع شي في مارس في بكين ومرة أخرى في مايو في مدينة داليان في شمال شرقي الصين.



و.ش



بنا 0522 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/19 - 43 : 09 AM