قتيلان و 4 اصابات في حادثة اطلاق نار في السويد ستوكهولم في 19 يونيو/ بنا / ارتفعت حصيلة حادثة اطلاق النار في مدينة "مالمو" جنوبي السويد الى قتيلين واصابة اربعة، وفق ما ذكر جهاز الشرطة.

ونقلت وكالة الانباء الالماني عن الشرطة أن رجلين لقيا حتفهما في المستشفى متأثرين بجراحهما، وأصيب أربعة آخرون في ذلك الحادث.



وأوضحت الشرطة أنها لا يمكنها أن تتحدث الآن عن مدى الإصابات.



ونقلت صحيفة "سفنسكا داجبلادت" السويدية عن متحدث باسم الشرطة، أن شخصا فتح النار على الأرجح من داخل سيارة، على أشخاص كانوا يقفون أمام أحد مقاهي الإنترنت.





و.ش



بنا 0506 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/19 - 08 : 10 AM