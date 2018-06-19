مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/19 - 41 : 09 AM
المنامة في 19 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/خلال افتتاح مهرجان صيف البحرين العاشر .. الشيخـة مي: أجـواء ثقـافيـة تليق بمكانة البحــرين الحضـاريـة.
/شرائح إلكترونية ذكية ترسم تخطيطا للقلب وترسله إلى هاتف المريض في ثوانٍ بمركز محمد بن خليفة للقلب.
/مشروعًا قانون متكامل بشأن احتياطي الأجيال القادمة.
/الخميس القادم دخول الصيف فلكيا ومدته 93 يوما.
/رئيس جامعة البحرين يؤكد دعم الجامعة لجهود المرأة البحرينية.
/افتتاح عيادة التمهيد لمضخة الأنسولين لمرضى السكري بالسلمانية.
/رئيس جمعية مصارف البحرين: التكنولوجيا المالية تحمل تحديات كبرى للبنوك المركزية.
/محافظة الشمالية تناقش أوضاع البرك المخالفة وغير المرخصة.
/مرافق النواب توافق على مشروع قرار البلديات.
/(البولتكنيك) تعتمد التشكيلة الجديدة لمجلس الطلبة.
/طلبة التمهيدي بكلية الطب يتنافسون في عرض مشاريعهم الإبداعية.
/بريطانيا: الحرس الثوري يزعزع الاستقرار في المنطقة.
/السفير الروسي: بلادي وضعت خطة لإقرار السلام في الشرق الأوسط.
/الإمارات: نريد انسحابا غير مشروط للانقلابيين من الحديدة لوقف الهجوم.
/مكالمة «غزل وشكوى» بين تميم وروحاني.
/استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال شرق مدينة غزة.
/العراق: العبادي سيكشف أمام قادة الكتل السياسية عن أسماء الجهات الـمتـورطـة فـي حرق صناديق الاقتراع.
/دخول صهر العاهل الإسباني السجن بعد الحكم عليه بتهمة اختلاس أموال.
/مسيرة سلام تصل إلى كابول.. والمشاركون يقولون إن الناس تعبوا من الحرب.
و.ش
بنا 0447 جمت 19/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/19 - 41 : 09 AM