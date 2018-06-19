مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 19 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/خلال افتتاح مهرجان صيف البحرين العاشر .. الشيخـة مي: أجـواء ثقـافيـة تليق بمكانة البحــرين الحضـاريـة.

/شرائح إلكترونية ذكية ترسم تخطيطا للقلب وترسله إلى هاتف المريض في ثوانٍ بمركز محمد بن خليفة للقلب.

/مشروعًا قانون متكامل بشأن احتياطي الأجيال القادمة.

/الخميس القادم دخول الصيف فلكيا ومدته 93 يوما.

/رئيس جامعة البحرين يؤكد دعم الجامعة لجهود المرأة البحرينية.

/افتتاح عيادة التمهيد لمضخة الأنسولين لمرضى السكري بالسلمانية.

/رئيس جمعية مصارف البحرين: التكنولوجيا المالية تحمل تحديات كبرى للبنوك المركزية.

/محافظة الشمالية تناقش أوضاع البرك المخالفة وغير المرخصة.

/مرافق النواب توافق على مشروع قرار البلديات.

/(البولتكنيك) تعتمد التشكيلة الجديدة لمجلس الطلبة.

/طلبة التمهيدي بكلية الطب يتنافسون في عرض مشاريعهم الإبداعية.

/بريطانيا: الحرس الثوري يزعزع الاستقرار في المنطقة.

/السفير الروسي: بلادي وضعت خطة لإقرار السلام في الشرق الأوسط.

/الإمارات: نريد انسحابا غير مشروط للانقلابيين من الحديدة لوقف الهجوم.

/مكالمة «غزل وشكوى» بين تميم وروحاني.

/استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال شرق مدينة غزة.

/العراق: العبادي سيكشف أمام قادة الكتل السياسية عن أسماء الجهات الـمتـورطـة فـي حرق صناديق الاقتراع.

/دخول صهر العاهل الإسباني السجن بعد الحكم عليه بتهمة اختلاس أموال.

/مسيرة سلام تصل إلى كابول.. والمشاركون يقولون إن الناس تعبوا من الحرب.







و.ش



بنا 0447 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/19 - 41 : 09 AM