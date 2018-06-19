الطقس في مملكة البحرين: حار خلال النهار المنامة في 19 يونيو / بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله حسن ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 17 الى 22 عقدة وتصل من 22 الى 27 عقدة احيانا خلال النهار.



وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاثة اقدام قرب السواحل، ومن 3 الى 6 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 42 درجة مئوية .. والصغرى : 28 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 65 % الصغرى 15 % .







م.ح.



بنا 0254 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/19 - 57 : 05 AM