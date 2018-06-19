الصين: سنتخذ تدابير ضد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بكين في 19 يونيو / بنا / أعلنت الصين أنها ستتخذ تدابير ضد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب على السلع الصينية.



وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان لها بهذا الخصوص: إن التعريفات الأمريكية الجديدة تشكل "ضغطا وابتزازا شديدا"، مؤكدة أن الصين ستقاوم تلك الرسوم باتخاذ "تدابير شاملة".



وأضاف البيان: "الولايات المتحدة بدأت حربا تجارية وانتهكت قواعد السوق. وسيكون رد الصين هو حماية مصالحها".



وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الليلة عن فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.



وجاء هذا الاعلان بعد أن كان قرر الأسبوع الماضي فرض رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بنفس القيمة.







م.ح.



بنا 0249 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/06/19 - 56 : 05 AM