الرئيس الأمريكي يعلن فرض رسوم جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار واشنطن في 19 يونيو / بنا / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر تعليماته إلى الممثل التجاري الأمريكي بإعداد رسوم جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ترامب قوله في بيان له بهذا الخصوص إن الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها إلى 10 % ستدخل حيز التنفيذ "اذا رفضت الصين تغيير ممارساتها وأيضا اذا أصرت على المضي قدما في الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها مؤخرا".



وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "إذا زادت الصين من رسومها الجمركية مرة أخرى، فسوف نقابل هذا الإجراء بالسعي إلى فرض رسوم إضافية على سلع أخرى بقيمة 200 مليار دولار".







م.ح.



بنا 0057 جمت 19/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/19 - 25 : 04 AM