إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار في السويد ستوكهولم في 19 يونيو/ بنا / أعلنت الشرطة السويدية الليلة أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار في مدينة مالمو جنوبي البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الشرطة، أن شخصا فتح النار على الأرجح من داخل سيارة، على أشخاص كانوا يقفون أمام أحد مقاهي الإنترنت.



وقال المتحدث ليس هناك مشتبه بهم بشكل مبدئي، ودعا المواطنين لعدم القلق مشيرا إلى أن الشرطة لا تطوق مسرح الجريمة فحسب بل إنها تحرس كذلك المستشفى الذي يتواجد فيه المصابون.



وأوضحت الشرطة أنها لا يمكنها أن تتحدث الآن عن مدى الإصابات.







م.ح.



بنا 2209 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/06/19 - 19 : 01 AM