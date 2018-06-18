مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة في محافظة الحديدة الرياض في 18 يونيو / بنا / واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في مخيم النازحين من بني النهاري وبني بريه وبني جابر وبني القناعي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 1290 فردا، هي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.







وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا التوزيع يأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1659 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/18 - 08 : 08 PM