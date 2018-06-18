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مكافحة الهجرة الليبية تنقذ 64 مهاجرا بينهم طفلان
2018/06/18 - 08 : 07 PM
طرابلس في 18 يونيو / بنا / أنقذ جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية بطرابلس غربي ليبيا عملية إنقاذ لـ64 مهاجرا بينهم طفلان.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز ، أن دورية تابعة لحرس السواحل الليبية تمكنت ، أمس ، من إنقاذ 64 مهاجراً يحملون جنسيات افريقية مختلفة.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة وثقت وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي في ليبيا ما بين 700 ألف ومليون مهاجر.

ع ع

بنا 1603 جمت 18/06/2018


عدد القراءات : 9         اخر تحديث : 2018/06/18 - 08 : 07 PM
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