عرض "ديزني على الجليد: رحلة إلى أرض الاحلام" ينطلق اليوم مع أشهر شخصيات ديزني المنامة في 18 يونيو / بنا / تستعد شخصيات ديزني، لوضع احذية التزلج على الجليد وتقديم عرض يتميز بالمرح والخيال والمغامرة بعنوان "ديزني على الجليد: رحلة إلى أرض الاحلام" الذي تستضيفه مملكة البحرين للمرة الأولى على الإطلاق بمملكة البحرين حتى تاريخ 20 يونيو بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.



وتماشياً مع الأجواء المبهجة للعيد، وضمن مساعي هيئة البحرين للسياحة والمعارض لرسم البسمة على وجوه الأطفال، قامت الهيئة بإستضافة مجموعة من الأولاد والبنات التابعين لعدد من الجمعيات الخيرية لحضور العرض المذكور، منها على سبيل المثال، صندوق تعويض الشهداء والمصابين، وأمنية طفل، والمؤسسة الخيرية الملكية، وجمعية المعاقين وغيرها.



وعلى مدى 5 أيام، سيتمكن الجمهور من عيش أجمل اللحظات الساحرة مع هذا العرض الموسيقي المليء بالاثارة ذو 4 فصول حيث يتضمن العرض أداء عالمي لفريق تزلج محترف يصحبه معزوفات موسيقية حائزة على جوائز عالمية مما يجعل "ديزني على الجليد: رحلة الى ارض الاحلام" تجربة لا تنسى لجميع أفراد العائلة.



ويحتضن العرض المشوق شخصيات ديزني المفضلة ومنها ميكي وميني ماوس، سيمبا وتيمون وبومبا من فيلم الأسد الملك، وآريل وسباستيان من فيلم الحورية الصغيرة، وبيتر بان وويندي وتنكر بِل من فيلم بيتر بان، بالاضافة الى آنا وإلسا أبطال فيلم ملكة الثلج "فروزن".



وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نجدد تعاوننا مرة اخرى مع شركة فيلد للترفيه، ونود أن نتقدم لهم بالشكر على منحنا فرصة استضافة عرض "ديزني على الجليد: رحلة الى ارض الاحلام" الذي يُعد من أهم الفعاليات الواقعة ضمن رزنامة الهيئة لهذا العام والتي تسعى من خلالها لجذب الزوار والسياح من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة عائلية رائدة في خريطة السياحة العالمية".



وتتوافر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني manama.platinumlist.net أو من خلال المنصة التابعة للعرض في مجمع سيتي سنتر البحرين وذلك ضمن 4 فئات تتراوح أسعارها ما بين 10 وحتى 85 دينار بحريني. كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 15% على سعر التذاكر من الفئة البرونزية، والفضية، والذهبية لعدد 5 أشخاص.



ويأتي عرض "ديزني على الجليد: رحلة الى ارض الاحلام" تحت مظلة الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتسويق وترويج الهوية السياحية (بلدنا بلدكم)، والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي، بهدف إبراز المقومات السياحية في المملكة ودعم الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1458 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/18 - 35 : 06 PM