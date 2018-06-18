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الأشغال : غلق مسار في الجزء المحصور من شارع الرفاع إلى شارع المحزورة‎
2018/06/18 - 58 : 04 PM
المنامة في 18 يونيو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال تمديدات كابلات الكهرباء على شارع أم النعسان بالرفاع تستدعي غلق مسار واحد في الجزء المحصور من شارع الرفاع إلى شارع المحزورة، وسيتم توفير مسار للحركة المرورية.

وقالت الوزارة انه سيتم بدء العمل في الموقع المذكور من يوم الأربعاء 20 يونيو ولمدة 45 يوم، ودعت المواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.

م.ف.ق/ع ع

بنا 1353 جمت 18/06/2018


عدد القراءات : 27         اخر تحديث : 2018/06/18 - 01 : 05 PM
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