الإمارات تمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام أبوظبي في 18 يونيو /بنا/ اعتمد مجلس الوزراء بدولة الامارات العربية المتحدة قرارا بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، وذلك تضامنًا مع شعوب هذه الدول، ودعمًا لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.



وينص القرار كما نقلت وكالة انباء الامارات على السماح لرعايا الدول التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 اغسطس ولغاية 31 اكتوبر من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.





خ.س



بنا 1250 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/18 - 00 : 04 PM