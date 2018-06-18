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الرئيس اليمني يفتتح أكبر مشروع اتصالات في بلاده
2018/06/18 - 00 : 04 PM
عدن في 18 يونيو/ بنا / افتتح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن أكبر مشروع اتصالات في اليمن بتكلفة 93 مليون دولار أمريكي بتمويل حكومي ، يشتمل على تسعة مشاريع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات أهمها الكابل البحري وبوابة عدن الدولية.

وأوضح رئيس الوزراء أحمد بن دغر أن المشروع يوفر سعات تفوق ثمانين مرة عما هو متاح اليوم في اليمن ، ويمنح مستخدمي الانترنت سرعات هائلة، وسعات غير مسبوقة، ووضوح أكبر في المخرجات وبسعر أقل.
كما يوفر المشروع بوابة احتياطية لليمن في عدن، اضافة الى بوابتي الحديدة والمكلا ، مما سيمنع حدوث انقطاعات في الاتصــالات الدولية والانترنت ، وسعة ومرونة في الحركة.


خ.س

بنا 1247 جمت 18/06/2018


عدد القراءات : 20         اخر تحديث : 2018/06/18 - 00 : 04 PM
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