سيئول تلمح الى امكان تخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ قبل النزع التام للسلاح النووي سيئول في 18 يونيو/ بنا / أعلنت كوريا الجنوبية الاثنين أنه يمكن تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية عندما تتخذ "اجراءات ملموسة لنزع السلاح النووي" في مؤشر على ليونة اكبر على ما يبدو عن موقف واشنطن.



وقالت وزيرة الخارجية كانغ كيونغ ، نقلا عن وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب ، ان بلادها تهدف إلى إنهاء الحرب الكورية رسمياً في غضون هذا العام ولكنها ستكون مرنة فيما يتعلق بالتوقيت والصيغة المحددين، حيث تتطلب العملية إجراء مشاورات مع بيونغ يانغ وواشنطن.



واكدت في مؤتمر صحفي بعد محادثة هاتفية أجرتها مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، إن إدارة ترامب مستعدة للإعلان عن نهاية رسمية للنزاع بين عامي 1950 و 1953 ، والذي تم الاتفاق عليه بين قادة الكوريتين في أبريل.





خ.س



بنا 1240 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/06/18 - 59 : 03 PM