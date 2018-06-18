استشهاد شاب فلسطيني واصابة اخر برصاص الاحتلال شرق غزة غزة في 18 يونيو/ بنا / استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاثنين قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة، على ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة فرانس برس ان "صبري احمد ابو خضر (24 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال شرق غزة" مضيفا انه تم نقل جثمانه الى مستشفى الشفاء.

واضاف ان شابا اخر اصيب بالرصاص ونقل ايضا الى المستشفى ذاته.



وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اطلقت النار على عشرات الشبان الذين تظاهروا قبل ظهر اليوم شرق مدينة غزة حيث اقترب عدد قليل منهم من السياج الحدودي.







خ.س



بنا 1100 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/18 - 05 : 02 PM