المرصد : 40 قتيلا على الاقل من الميليشيا الموالية لنظام الاسد في قصف على البوكمال البوكمال في 18 يونيو/ بنا / أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بسقوط نحو 40 قتيلاً على الاقل من الميلشيات الموالية لقوات النظام في استهداف جوي لمواقعهم عند الحدود السورية العراقية.





وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن مواقع ونقاط للميلشيات الموالية لقوات نظام الاسد من جنسيات غير سورية تعرضت لاستهداف من طائرات لا تزال مجهولة الهوية ، عند الحدود السورية - العراقية في محيط منطقة البوكمال أقصى شرق دير الزور.



وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة ووجود مفقودين.





خ.س



بنا 0912 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/06/18 - 58 : 12 PM