الطقس حار مع تصاعد الاتربة والارصاد تحذر من رياح شديدة السرعة المنامة في 18 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون حارا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ومن المتوقع أن يكون مغبرا في وقت لاحق.



والرياح ستكون شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحياناً ولكنها من 12 إلى 17 عقدة خلال الليل.



وحذرت إدارة الإرصاد الجوية من رياح شديدة السرعة وأمواج عالية داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



فيما يصل ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.



وتكون درجة الحرارة، العظمى 42 م الصغرى 30 م، الرطوبة النسبية: العظمى 65 % الصغرى 15%.





ع إ ح/خ.س



بنا 0907 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/18 - 56 : 12 PM