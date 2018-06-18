عصابات المستوطنين تستأنف اقتحامها للأقصى المبارك القدس في 18 يونيو/ بنا / استأنفت عصابات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية أن المستوطنين شرعوا بتنفيذ جولات مشبوهة في أرجاء الاقصى المبارك ، كما قامت قوات الاحتلال باحتجاز رئيس قسم الحراسة في الأقصى عبد الله أبو طالب، لساعات، قبل الافراج عنه، وسط توتر شديد يسود المسجد.



وكان قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة اقتحم أمس الأقصى، وأجرى جولة استفزازية في منطقة باب الرحمة، برفقة عدد من ضباط شرطة الاحتلال.





خ.س



بنا 0756 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/18 - 00 : 11 AM