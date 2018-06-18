مخزونات العالم من الرؤوس الحربية النووية تتراجع ستوكهولم في 18 يونيو/ بنا / تراجعت مخزونات العالم من الرؤوس الحربية النووية إلى 14465 رأسا حربيا في بداية العام الجاري.

واكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في تقريره السنوي الذي نشر اليوم تراجع العدد الإجمالي بنحو 470 رأسا حربيا مقارنة مع أوائل عام 2017.





وجاء هذا التراجع متماشيا مع معاهدة 2010 بشأن خفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، والمعروفة باسم ستارت الجديدة.



وأوضح المعهد في تقريره إن القوتين النوويتين العظميين تمتلكان معا 92 % من إجمالي الأسلحة النووية في العالم ، مقدرا أن لدى الولايات المتحدة 6450 رأسا حربيا، بينما لدى روسيا 6850 رأسا حربيا.



وخلص الباحثون في المعهد أيضا إلى أنه ورغم تراجع المخزونات الا ان جميع الدول النووية كانت تعمل على تحديث ترساناتها أو تطوير أنظمة جديدة ، في اشارة إلى عدم استعدادها للعمل من أجل نزع السلاح النووي في المستقبل المنظور.





خ.س



بنا 0652 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/18 - 58 : 09 AM