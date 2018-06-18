الجيش اليمني مسنودا بالتحالف يحرر سلسلة جبال الوعواع في صعدة صعدة في 18 يونيو/ بنا / اعلن الجيش اليمني، اليوم، انه تمكن وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، من تحرير سلاسل جبيلة مطلة على مركز مديرية باقم ‏شمالي محافظة صعدة عقب عملية عسكرية نوعية.



ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت "عن مصدر عسكري تأكيده وصول قوات الجيش إلى ‏مفرق مركز المديرية والسيطرة على سلسلة جبال الوعواع المطلة على مركزها وبمساحة واسعة ‏لأكثر من عشرة كيلومترات.‏



واضاف ان العملية أسفرت عن مصرع أكثر ‏من 22 عنصرًا من الميليشيا الانقلابية ، وجرح العشرات وأسر عدد منهم واستعادة اسلحة ومعدات.



خ.س



بنا 0634 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/18 - 40 : 09 AM