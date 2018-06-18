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الجيش اليمني مسنودا بالتحالف يحرر سلسلة جبال الوعواع في صعدة
2018/06/18 - 40 : 09 AM
صعدة في 18 يونيو/ بنا / اعلن الجيش اليمني، اليوم، انه تمكن وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، من تحرير سلاسل جبيلة مطلة على مركز مديرية باقم ‏شمالي محافظة صعدة عقب عملية عسكرية نوعية.

ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت "عن مصدر عسكري تأكيده وصول قوات الجيش إلى ‏مفرق مركز المديرية والسيطرة على سلسلة جبال الوعواع المطلة على مركزها وبمساحة واسعة ‏لأكثر من عشرة كيلومترات.‏

واضاف ان العملية أسفرت عن مصرع أكثر ‏من 22 عنصرًا من الميليشيا الانقلابية ، وجرح العشرات وأسر عدد منهم واستعادة اسلحة ومعدات.

خ.س

بنا 0634 جمت 18/06/2018


عدد القراءات : 10         اخر تحديث : 2018/06/18 - 40 : 09 AM
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