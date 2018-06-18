الجيش اليمني مسنودا بالتحالف يحرر سلسلة جبال الوعواع في صعدة

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2018/06/18 - 40 : 09 AM
صعدة في 18 يونيو/ بنا / اعلن الجيش اليمني، اليوم، انه تمكن وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، من تحرير سلاسل جبيلة مطلة على مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة عقب عملية عسكرية نوعية.
ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت "عن مصدر عسكري تأكيده وصول قوات الجيش إلى مفرق مركز المديرية والسيطرة على سلسلة جبال الوعواع المطلة على مركزها وبمساحة واسعة لأكثر من عشرة كيلومترات.
واضاف ان العملية أسفرت عن مصرع أكثر من 22 عنصرًا من الميليشيا الانقلابية ، وجرح العشرات وأسر عدد منهم واستعادة اسلحة ومعدات.
خ.س
بنا 0634 جمت 18/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/18 - 40 : 09 AM