الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف عددا من المواقع شمال قطاع غزة غزة في 18 يونيو/ بنا / قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أهدافا ومواقع في مدينة غزة، وشمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية بأن طائرات بدون طيار أطلقت عددا من الصواريخ على مواقع وممتلكات غرب مدينة غزة، وغرب بلدة بيت لاهيا، تلاها قصف من الطيران الحربي، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وتدميرها بالكامل.



وأكدت أن الطيران الحربي من نوع "إف16" قصف بصارخين على الأقل موقعا شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وتدميره بالكامل، وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وقصف الطيران الحربي بخمسة صواريخ موقعا في منطقة السودانية شمال غرب المدينة، ما أدى إلى تدميره، ووقوع أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين المجاورة.



كما قصف موقعا شمال بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع بثلاثة صواريخ، وألحق به أضراراً جسيمة، وخراب في ممتلكات المواطنين القريبة من المكان.

من جهته زعم جيش الاحتلال، أنه هاجم أهدافاً داخل غزة رداً على إطلاق طائرات ورقية تجاه "غلاف غزة".



و.ش



بنا 0515 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/18 - 36 : 09 AM