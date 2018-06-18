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الطقس في مملكة البحرين اليوم حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار
2018/06/18 - 58 : 05 AM

المنامة في 18 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله حسن ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار ومن المتوقع ان يكون مغبر في وقت لاحق.

الرياح: شمالية غربية من 17 الى 22 عقدة وتصل من 25 الى 30 عقدة احيانا ولكنها من 12 الى 17 عقدة خلال الليل.
وحذرت الارصاد من رياح شمالية غربية شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاثة اقدام قرب السواحل، ومن 4 الى 7 اقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى : 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 65 % الصغرى 15 % .

شروق الشمس: 04:45 صباحا غروب الشمس 06:32 مساءا

م خ

بنا 0248 جمت 18/06/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/06/18 - 58 : 05 AM
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