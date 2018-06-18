إصابة خمسة أشخاص جراء زلزال بقوة 9ر5 درجة غرب اليابان

طوكيو في 18 يونيو/ بنا / اصيب خمسة أشخاص جراء زلزال بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم غربي اليابان حسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن "مركز الزلزال، الذي ضرب الجزء الشمالي من أوساكا ، كان على عمق عشرة كيلومترات".

وأوضحت الوكالة انه لم يسفر الزلزال عن اصدار تحذير من احتمالية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

من جانب اخر قالت وسائل إعلام محلية بأن الإصابات وقعت في أوساكا، كما انقطعت الكهرباء عن نحو 170 ألف أسرة في جميع أنحاء الإقليم، وأنه تم تعليق خدمات نقل الركاب بما في ذلك القطارات السريعة "الرصاصة".





م خ



بنا 0237 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/18 - 44 : 05 AM