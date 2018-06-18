انتخاب اليميني إيفان دوكي رئيسا جديدا لكولومبيا بوجوتا في 17 يونيو/ بنا / انتخب اليميني إيفان دوكي رئيساً جديداً لكولومبيا، بعد أن حصل على 54% من أصوات الناخبين، بعد فرز 98% من أصوات الناخبين في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الانباء الالمانية ان منافس دوكي اليساري جوستافو بترو حصل على 8ر41%، في حين أبطل 2ر4% من الناخبين أصواتهم مشيرة الى ان دوكي عضو مجلس الشيوخ البالغ من العمر 41 عاما حصل على دعم الرئيس الكولومبي السابق اليميني ألفارو أورويبي، الذي شن حملة ضد اتفاق السلام الذي أبرمه الرئيس خوان مانويل سانتوس في عام 2016 مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

وشكك دوكي في اتفاق السلام، مما أثار القلق من احتمال انضمام الكثير من مسلحي فارك الـ7000 الذين تخلوا عن أسلحتهم إلى جماعات مسلحة أصغر حجما ، ما يشكل إحياء للصراع المسلح الذي استمر نحو 52 عاما وخلف ما لا يقل عن 220 ألف قتيلا وسبعة ملايين نازح.





م خ



بنا 0016 جمت 18/06/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/06/18 - 56 : 03 AM