الجيش اليمني يسقط طائرة بدون طيار تابعة للميليشيا الحوثية في الحديدة عدن في 17 يونيو/ بنا / أسقط الجيش اليمني طائرة دون طيار "‏إيرانية الصنع" تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في ‏محافظة الحديدة غربي البلاد.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن قائد اللواء الثالث عمالقة العميد عبدالرحمن ‏اللحجي قوله "أن الطائرة كانت محملة بعبوات متفجرة في ‏منطقة النخيلة شمالي مديرية الدريهمي".‏

وفي تلك الأثناء, تفرض قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات من التحالف العربي سيطرة شبه تامة على معظم المناطق المحيطة ‏بمطار الحديدة الدولي من عدة جهات.‏

من جهة أخرى، أعلن الموقع الالكتروني لوزارة ‏الدفاع اليمنية " سبتمبر نت" مصرع أكثر من 500 عنصر من الميليشيا ‏في ستة أيام من المعارك بالحديدة, مشيرًا إلى أسر عدد كبير من العناصر ‏المتمردة منذ بدء عملية استعادة مدينة وميناء الحديدة الأربعاء الماضي.









م خ



بنا 2238 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/18 - 44 : 01 AM