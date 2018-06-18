الجيش اليمني يسقط طائرة بدون طيار تابعة للميليشيا الحوثية في الحديدة

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2018/06/18 - 42 : 01 AM
عدن في 17 يونيو/ بنا / أسقط الجيش اليمني طائرة دون طيار "إيرانية الصنع" تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن قائد اللواء الثالث عمالقة العميد عبدالرحمن اللحجي قوله "أن الطائرة كانت محملة بعبوات متفجرة في منطقة النخيلة شمالي مديرية الدريهمي".
وفي تلك الأثناء, تفرض قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات من التحالف العربي سيطرة شبه تامة على معظم المناطق المحيطة بمطار الحديدة الدولي من عدة جهات.
من جهة أخرى، أعلن الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع اليمنية " سبتمبر نت" مصرع أكثر من 500 عنصر من الميليشيا في ستة أيام من المعارك بالحديدة, مشيرًا إلى أسر عدد كبير من العناصر المتمردة منذ بدء عملية استعادة مدينة وميناء الحديدة الأربعاء الماضي.
م خ
بنا 2238 جمت 17/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/18 - 44 : 01 AM