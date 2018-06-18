اقام حفلا لعوائل الشهداء من منتسبي قوة الدفاع ووزارة الداخلية .. سمو الشيخ ناصر بن حمد: ابناء الشهداء هم أبناؤنا وفلذات أكبادنا ولزاما علينا رد الجميل المنامة في 17 يونيو/ بنا / حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على استقبال عددا من عوائل وأبناء شهداء الواجب من منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث أقام سموه حفلاً ترفيهياً تضمن العديد من البرامج والأنشطة.







ونقل سموه تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأسر الشهداء وأبناءهم بعيد الفطر المبارك وتمنيات جلالته لهم بالتوفيق والنجاح في مختلف مناحي الحياة ، كما هنأ سموه أبناء الشهداء بعيد الفطر داعيا المولى العلي القدير أن يسكن شهداء البحرين جنات الخلد.



وتحدث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى عوائل وابناء الشهداء بكلمات ملؤها الإشادة والوفاء بشهداء البحرين مستذكرا سموه محطات عدة ومواقف نبيلة من تضحيات الشهداء وقال سموه " لقد تربى ابناء البحرين منذ أمد طويل على العديد من القيم النبيلة والاخلاق العالية التي تعلموها في مدرسة الاسلام ومن ابرزها حماية الوطن والذود عن مقدراته وبث الامن والامان في المجتمع بالاضافة الى نجدة المستضعفين وإغاثة الملهوفين وإجارة المستجيرين وهو الامر الذي سطره بكل وضوح شهداء البحرين الاحياء الذين عند ربهم يرزقون".



وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة " إننا في كل موقف نقف إجلالا واحتراما لتضحيات رجال وابناء البحرين الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل إعلاء راية الوطن، وحفظ الاستقرار والسلام في مملكة البحرين من عبث العابثين والارهابيين بالاضافة الى استذكار تضحياتهم في اليمن ودعم الشرعية الى جانب اشقاءهم في التحالف العربي وتأكيد قيم الولاء والتضحية والفداء، كمنهج مستمَد من ديننا الإسلامي الحنيف، الذي أعلى مكانة الشهداء وجعلهم في مرتبة ومنزلة عظيمة".



وخاطب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عوائل وابناء الشهداء قائلا "هنيئا لكم ونبارك لكم أن من الله عليكم بوجود شهيد من عائلتكم ضحى في سبيل بناء غدا أفضل لكم وللبحرين وشعبها عبر حماية مقدراتها وانجازاتها، وهنيئا للشهداء الابرار الذين أضحوا مدرسة في الاباء والتضحيات والاقدام والذين حملوا أرواحهم على أكفهم ليرتقوا إلى ذرى المجد العظيم باستشهادهم في سبيل الله وفي سبيل وطنهم وأمتهم".



وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة " لقد رفع الشهداء شعارا واحدا اثناء دافعهم المستميت عن البحرين والامة العربية إما النصر وإما الشهادة فكانت لهم المرتبة العظيمة والاستشهاد وستفتح دمائهم الزكية الطريق أمام ابناء البحرين من منسبي قوة الدفاع ووزارة الداخلية للثبات على الموقف لدحر الارهابيين لتحقيق النصر والانتصار".



وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة " لقد حثنا حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على اعلاء قيم البحرين العليا وتقدير من ضحى في سبيل المملكة وهو الامر الذي اتضح من خلال الالتفاف الشعبي الكبير حـول شهداء البحرين وذويهم وعائلاتهم وابنائهم تقديراً لتضحياتهم التي لا تقدر بثمن وعرفانا وامتناناً لما بذلوه في سبيل الوطن أن كل ما نقدمه للشهداء كونه محاولة منا للوفاء ولرد الجميل الكبير لهم علينا وما هو إلا قليل من الوفاء لتضحياتهم وعظمتهم والوقوف الى جانب عوائلهم".



وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة :"أن اسر وأبناء الشهداء هم ابناء لكل مواطن في مملكة البحرين ، ويحظون بكل الإجلال والإكبار من قيادتهم وشعبهم الذين يقدرون عالياً تضحياتهم من أجل إعلاء راية الوطن".



ن.ع/م.ح.



بنا 2028 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/17 - 32 : 11 PM