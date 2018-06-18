اسرائيل تركب منصات امنية جديدة في باب العمود في القدس المحتلة القدس المحتلة في 17 يونيو/بنا/ تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لنصب وتركيب منصات "أمنية" جديدة في باب العامود أحد أبواب القدس القديمة.







وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن شاحنة كبيرة وصلت المنطقة اليوم الأحد وهي تحمل منصات تمهيدا لنقلها إلى الساحة الخلفية عند مدخل الباب الرئيسي، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أفرغت الساحة التي كانت تتواجد فيها المنافع العامة لصالح تركيب المنصات الجديدة.



يذكر أن الاحتلال كان نصب ثلاثة أبراج عسكرية في باب العامود، شوّه من خلالها المعلم التاريخي للمنطقة.



كما اقتحم قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس "يورام ليفي" اليوم برفقة عدد من الضباط، المسجد الأقصى المبارك، وأجرى جولة في منطقة باب الرحمة.







س.ي



بنا 2005 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/17 - 12 : 11 PM