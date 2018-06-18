الحكومة اليمنية تدعو الميليشيا الانقلابية للتجاوب مع ‏جهود ‏المبعوث الأممي والانسحاب من الحديدة سلمياً عدن في 17 يونيو / بنا / دعت الحكومة الشرعية في اليمن الميليشيا الحوثية ‏الانقلابية المدعومة من إيران إلى التجاوب مع ‏الجهود التي يقوم بها ‏المبعوث الأممي مارتن جريفث، ‏لإقناعها بالانسحاب من مدينة وميناء الحديدة سلميًا.‏







وطالبت الحكومة اليمنية في بيان أصدرته اليوم الميليشيا الحوثية بعدم ‏الاستمرار في التعنت في مواقفها والانسحاب ‏الكامل ‏والفوري من ميناء ومحافظة الحديدة وتسليم الأسلحة ‏الثقيلة والمتوسطة والصواريخ ‏وخرائط الألغام البرية ‏والبحرية.‏



وأكدت في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء ‏اليمنية مضيها في تحرير محافظة الحديدة ‏وكامل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها ‏الميليشيا معربة عن ارتياحها للتقدم الذي يحرزه الجيش ‏اليمني مسنودًا بقوات التحالف.‏



وأضافت أن القوات اليمنية تحقق انتصارات متتالية ستسفر ‏عن سرعة رفع المعاناة عن سكان الحديدة ‏والبدء ‏بعملية واسعة للمساعدات الإنسانية فور انتهاء العمليات ‏العسكرية.‏



واستنكر البيان الممارسات التي تقوم بها ‏الميليشيا ‏الحوثية الانقلابية تجاه الحديدة ومحافظات ‏الساحل ‏وسكانها، بزرع الألغام في الشوارع ‏والمؤسسات ‏الحكومية والأحياء السكنية، ومنع السكان ‏من الخروج ‏من المناطق القريبة من العمليات ‏العسكرية، ‏لاستخدامهم كدروع بشرية، بما يشكل ‏انتهاكًا فاضحًا ‏للقانون الإنساني الدولي ويخالف كافة ‏القوانين الدولية، ‏ولا ينسجم مع جميع الأعراف والقيم، ‏وتؤكد حرصها ‏على سلامة أهالي الحديدة والساحل، ‏وضمان عدم ‏تعرضهم لأي أذى.‏



وحذرت الحكومة اليمنية من خطورة نشر ‏الألغام ‏البحرية واستهداف الملاحة الدولية جنوب ‏البحر ‏الأحمر في خرق خطير للقانون الدولي لا ‏ينبغي ‏للمجتمع الدولي السكوت عنه.‏



وثمنت الحكومة اليمنية عاليًا مستوى التنسيق الجاري مع ‏التحالف ‏العربي لدعم الشرعية في اليمن على مختلف ‏الصعد ‏السياسية والعسكرية والإنسانية.





م.ح.



بنا 2002 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/06/17 - 09 : 11 PM