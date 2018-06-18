قوات الدفاع الجوي السعودي ترصد صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة "جازان" الرياض في 17 يونيو / بنا / رصدت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية.







ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت اليوم صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، موضحا أن الصاروخ كان باتجاه مدينة "جازان".



وأوضح أن الصاروخ تم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد سقط في منطقة نائية، ولم ينتج عن ذلك سوى إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة ولله الحمد.



وأشار المتحدث إلى أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني لجماعة الحوثي المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.





م.ح.



بنا 1907 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/17 - 14 : 10 PM