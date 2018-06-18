وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السورية عمان في 17 يونيو/ بنا / أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم ضرورة تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يقبله الشعب السوري ويحفظ على وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها.







ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الصفدي قوله في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا إنه يجب بذل كل جهد ممكن لوقف القتال وحقن الدم السوري، لافتا إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوقف معاناة الشعب السوري وإنهاء الأزمة.



كما أكد الصفدي أهمية الحفاظ على اتفاق منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري الذي تم التوصل اليه عبر محادثات أردنية أميركية روسية وأنتج أكثر اتفاقات وقف النار نجاحا.



وقال إن الاْردن ملتزم بالاتفاق ومستمر في العمل مع الولايات المتحدة وروسيا للحفاظ على الاتفاق خطوة نحو وقف شامل للقتال في سوريا ونحو حل سياسي شامل للأزمة.



ووضع الصفدي ديمستورا في صورة الإتصالات التي تجريها بلاده مع واشنطن وموسكو لضمان عدم تفجر القتال في المنطقة الجنوبية لسوريا وللحفاظ على اتفاق خفض التصعيد، مشيرا إلى أن الدول الثلاثة أكدت إلتزامها الإتفاق وضرورة حمايته وتطويره.



واتفق دي مستورا مع الصفدي حول حتمية التوصل لحل سياسي للأزمة وعلى أهمية الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري.



واستعرض المبعوث الأممي مع وزير الخارجية الاردني الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والإجتماعات التي ستعقدها مع مختلف الأطراف المعنية في جنيف خلال الأيام المقبلة لتفعيل جهود حل الأزمة.



وأكد الصفدي دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي ولمسار جنيف اطارا وحيدا لجهود سياسية شاملة للتوصل لحل للأزمة السورية.











م.ح.



بنا 1745 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/06/17 - 49 : 08 PM