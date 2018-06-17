سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل مجلس إدارة نادي سترة ‎ المنامة في 17 يونيو / بنا / أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بالدور الكبير لنادي سترة في منظومة كرة السلة البحرينية.



جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للسيد علي السواد رئيس نادي سترة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.



وقد أثنى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على دعم إدارة نادي سترة للعبة كرة السلة، مؤكدا سموه أن نادي سترة يعد واحدا من الأندية الأساسية المنضوية في الاتحاد البحريني لكرة السلة.



من جانبه، أعرب السيد علي السواد عن عظيم شكره وامتنانه لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة على تفضل سموه برعاية البطولة الرمضانية بالنادي، مؤكدا أن هذا الشيء يدل على اهتمام سموه بكافة أنشطة اللعبة في مختلف الأندية.



كما ثمن السواد الدعم الكبير الذي يحظى به نادي سترة من قبل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، مشيرا إلى أن هذا التواصل من قبل سموه مع الأندية الوطنية يساهم في الارتقاء بمستوى العمل في لعبة كرة السلة داخل هذه الأندية وذلك نظرا لمتابعة سموه وحرصه على الارتقاء بمستوى اللعبة في هذه الأندية.

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ن.ع/م.ح.



بنا 1650 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/06/17 - 59 : 07 PM