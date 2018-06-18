حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي "غير مستقرة" بسبب سوء الأحوال الجوية الكويت في 17 يونيو/ بنا / أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي "غير مستقرة" بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الكويت حاليا بسبب الغبار.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن ادارة الملاحة الجوية أن حركة الطائرات تأثرت بأجواء الطقس الحالية ما أدى لتأخير اقلاع وهبوط بعض الرحلات لكن في الوقت ذاته لم تتأثر غالبية الرحلات بسوء هذه الأحوال الجوية.



وتتأثر الكويت حاليا بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مع نشاط في الرياح تكون شمالية غربية مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية تزيد سرعتها عن 70 كيلو مترا في الساعة.







م.ح.



بنا 1604 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/06/17 - 09 : 07 PM