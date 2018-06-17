وزير الاشغال والنائب العسومي يبحثان احتياجات القضيبية والحورة المنامة في 17 يونيو/ بنا / استقبل وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بمكتبه بشؤون البلديات النائب عادل العسومي بحضور الوكيل المساعد للطرق المهندسة هدى فخرو والمهندس صادق الأدرج مهندس المنطقة والمهندس ماجد شرف من وحدة التنسيق والتنمية البلدية.



وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها النائب العسومي في متابعة طلبات واحتياجات أهالي منطقتي الحورة والقضيبية، وقد طمأن النائب أن وزارة الأشغال تولي اهتماماً خاصة بكافة المشاريع في المنطقة.



وتقدم العسومي بعدد من المقترحات من ضمنها تطوير شارع أحمد العمران بمجمع 318 في الحورة، تطوير الشارع المؤدي إلى (حورة الحدادة) بمجمع 307، وضع حاجز على الأرض التابعة للبلدية في شارع القضيبية، استكمال ما تبقى من مشروع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بمجمع 310، العمل على توسعة الملعب داخل حديقة القضيبية، كما تقدم العسومي بطلب تخصيص كشك تجاري خلف حديقة السلمانية ليخدم أهالي مجمع 309 بدل اضطرارهم للعبور.



كما تم مناقشة إعادة تنظيم الحركة المرورية بمنطقتي الحورة والقضيبية بتحويل اتجاهات الطرق إلى اتجاه واحد واستخدام الجزر الوسطى لفصل الحركة المرورية للشوارع ذات الاتجاهين وتنظيم مواقف السيارات التي تم إنشاؤها على شارع القضيبية وذلك لمنع وقوف مركبات نقل الشركات الخاصة فيها مسببة إشغال دائم لهذه المواقف ومقترح بفتح الطريق بالقرب من أسواق العوافي باتجاه واحد للخروج، ودراسة إنشاء المزيد من المواقف للسيارات بمناطق القضيبية والحورة.



وحث الوزير على التعجيل برصف الساحة المقررة كمواقف سيارات ما بين مقبرة الحورة ومدرسة المأمون لضمان خدمة الأهالي والمقيمين بعد أن تم الانتهاء من استملاكات عدد من الأراضي.



وعبر النائب العسومي عن تقديره لجهود كافة منتسبي وزارة الاشغال من مهندسين وعاملين على استجابتهم السريعة لمطالب المواطنين وللتعاون الدائم مع المقترحات المقدمة، مقدراً جهود الوزارة في مختلف مناطق الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة.



ن.ع/س.ي



بنا 1428 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/17 - 40 : 05 PM