وزارة الأشغال تعلن غلق مسار على مراحل في شارع الحد المنامة في 17 يونيو/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني انه وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية فان أعمال تطوير شارع الحد عند تقاطعه مع شارع الحوض الجاف بمنطقة الحد تستدعي غلق مسار على مراحل من كل جهة و توفير مسار للحركة المرورية .



وذكرت انه سوف يتم بدء العمل في الموقع المذكور اعتبارا من يوم بعد غد الثلاثاء ولمدة أسبوعين داعية المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ن.ع/س.ي



بنا 1421 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/06/17 - 41 : 05 PM