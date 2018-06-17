مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي في منطقة رودات بجمهورية أفغانستان المنامة في 17 يونيو/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا في منطقة رودات بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن ومن المدنيين، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.



وإذ تؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية في مكافحتها للإرهاب، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين الذي يرفض العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية الموجهة للقضاء على هذه الآفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.





م.ح.



بنا 1319 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/17 - 23 : 04 PM