مقدونيا واليونان تتفقان على انهاء خلافا استمر 27 عاماً حول اسم مقدونيا بساراديس في 17 يونيو / بنا / وقع وزير الخارجية اليوناني ونظيره المقدوني اتفاقا ينهي خلافا استمر 27 عاما حول اسم مقدونيا حيث يقضي بتغير اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى مقدونيا الشمالية.



ومن المتوقع أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ خلال ستة أشهر برفع الحظر اليوناني عن انضمام سكوبيي للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.



ومن المقرر أن يصادق البرلمان المقدوني على الاتفاق والموافقة عليه عبر استفتاء وتسجيله رسمياً بعد مراجعة دستورية من البرلمان اليوناني لإقراره.



ح ب/ع ع



بنا 1215 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/17 - 20 : 03 PM