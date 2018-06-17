وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشارك نزلاء دار بنك البحرين الوطني للمسنين فرحة العيد المنامة في 17 يونيو/ بنا / قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بمرافقة أعضاء اللجنة الوطنية للمسنين وعدد من مسئولي الوزارة، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بزيارة إلى دار بنك البحرين الوطني للمسنين في مدينة عيسى، وذلك لمشاركة نزلاء الدار فرحة الاحتفال بالعيد وزرع السعادة بهذه المناسبة البهيجة.



وخلال الزيارة، التقى حميدان بالنزلاء في الدار من كبار السن، وتم تبادل التهاني بالعيد، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية وتلبية احتياجاتهم، كما تم تقديم هدايا لهم تقديراً لعطائهم ودورهم الفاعل في المجتمع، مشيداً بما قدموه من مساهمات في خدمة الوطن وتربية النشء وتنمية المجتمع.



وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بفئة كبار السن من خلال مؤسساتها وهيئاتها الرسمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك بهدف توفير الخدمات ووسائل الرعاية اللازمة لهم، وبما يكفل لهم الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن تدشين مكتب خدمات المسنين بمركز عبد الله بن يوسف فخرو الاجتماعي يأتي تعزيزاً لاهتمام الوزارة بتقديم أفضل أنواع الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية وتوفير الحماية للمسنين ورفع جودة حياتهم، مشيداً في هذا السياق بالشراكة المجتمعية القائمة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يجسد الجميع أهداف وغايات العمل الإنساني وتقدير عطاء الآباء والأجداد والاعتزاز بما قدموه طوال مسيرة حياتهم وإسهاماتهم الواضحة مجتمعياً واقتصادياً وتنموياً.



وفي سياق متصل، أشاد حميدان بجهود الكوادر العاملة في الدار وتفانيهم في تقديم خدمات الرعاية اللازمة للمسنين، داعياً إياهم إلى مواصلة تميزهم وعطائهم في تقديم الخدمات النوعية للفئة المذكورة.



بدورها، ذكرت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية بالوزارة السيدة هدى محمد الحمود، ان الوزارة تعمل وضمن الإستراتيجية الوطنية للتوسع في فتح أندية رعاية للمسنين بما يضمن تقديم أفضل الخدمات اللازمة لهم في جميع محافظات المملكة، لافتة في هذا السياق إلى ان دار بنك البحرين الوطني للمسنين تقدم عددا من الخدمات الرعائية لـ48 مسناً من خلال البرامج الصحية والاجتماعية والنفسية والتثقيفية والترفيهية لفئة الآباء والأمهات من المسنين في البحرين، ويعمل بالدار طاقم إداري وفني يشمل جميع التخصصات المهنية من أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين وأخصائي تغذية وممرضين عمليين وأخصائيين علاج طبيعي وأخصائيين العلاج بالعمل ومساعدي خدمات طبية.



من جانبهما، أكدت رئيسة دار بنك البحرين الوطني للمسنين، السيدة هيفاء الدرازي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، السيد سعيد السماك، في كلمتين لهما بهذه المناسبة، أهمية مشاركة كبار السن فرحتهم بالعيد، وإدماج المسنين في المجتمع وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرهم لإدخال البهجة والسرور في حياتهم، منوهين إلى التعاون القائم والحرص المشترك بين الجميع للإسهام في تطوير البرامج الموجهة للمسنين والارتقاء بالخدمات ورفع جودتها بما يعزز من قدرات نزلاء الدار وزيادة الأنشطة والفعاليات التي تعزز تجربة البحرين الرائدة في مجال توفير الحماية الاجتماعية للجميع، وبشكل خاص لهذه الفئة الموقرة.





ح ب/ع ع



بنا 1051 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/17 - 57 : 04 PM