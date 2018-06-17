ملك البلاد يهنئ رئيس أيسلندا بالعيد الوطني المنامة في 17 يونيو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد الفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غودني ثورلاسيوس جوهنيسون رئيس جمهورية أيسلندا الصديقة بمناسبة اليوم العيد الوطني لبلاده.



وأعرب جلالته ايده الله للرئيس الايسلندي عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية متمنيا لفخامته وافر الصحة والعافية ولجمهورية أيسلندا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.



ح ب/ع ع



بنا 1008 جمت 17/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/17 - 15 : 01 PM